Белинда Бенчич — о предстоящем матче с Осакой: я готова сразиться с ней
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Чемпионка Олимпийских игр 2020 года, победительница 10 турниров WTA, 294-я ракетка мира швейцарская теннисистка Белинда Бенчич поделилась мнением о предстоящем матче третьего круга Australian Open — 2025 с 51-й ракеткой мира японской теннисисткой Наоми Осакой.
Australian Open (ж). 3-й круг
17 января 2025, пятница. 03:00 МСК
51
Наоми Осака
Н. Осака
Не начался
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294
Белинда Бенчич
Б. Бенчич
«Это будет интересный матч, я готова сразиться с ней. Надеюсь, мы будем играть на важном для меня корте, у меня хороший послужной список против неё, но это ничего не значит. Здорово, что у меня есть возможность сыграть в таком матче», — приводит слова спортсменки Punto de Break.
Напомним, Белинда Бенчич 23 апреля 2024 года впервые стала мамой. У неё родилась дочь.
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