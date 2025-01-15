Белинда Бенчич — о предстоящем матче с Осакой: я готова сразиться с ней

Чемпионка Олимпийских игр 2020 года, победительница 10 турниров WTA, 294-я ракетка мира швейцарская теннисистка Белинда Бенчич поделилась мнением о предстоящем матче третьего круга Australian Open — 2025 с 51-й ракеткой мира японской теннисисткой Наоми Осакой.

«Это будет интересный матч, я готова сразиться с ней. Надеюсь, мы будем играть на важном для меня корте, у меня хороший послужной список против неё, но это ничего не значит. Здорово, что у меня есть возможность сыграть в таком матче», — приводит слова спортсменки Punto de Break.

Напомним, Белинда Бенчич 23 апреля 2024 года впервые стала мамой. У неё родилась дочь.