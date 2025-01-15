Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Этого никто не ожидал». Евгений Кафельников — о поражении Рублёва в первом круге AO-2025

«Этого никто не ожидал». Евгений Кафельников — о поражении Рублёва в первом круге AO-2025
Комментарии

Олимпийский чемпион 2000 года, двукратный победитель турниров «Большого шлема» в одиночном разряде, бывшая первая ракетка мира Евгений Кафельников назвал сюрпризом поражение россиянина Андрея Рублёва в матче первого круга Australian Open — 2025.

«Выступление Рублёва, его вылет в первом круге стал сюрпризом. Не для меня одного — для всех, думаю. Этого никто не ожидал», — приводит слова Кафельникова ТАСС.

Напомним, Рублёв со счётом 6:7 (1:7), 3:6, 6:7 (5:7) проиграл 112-й ракетке мира, победителю молодёжного Итогового турнира ATP – 2024 бразильцу Жоао Фонсеке, попавшему в основную сетку через квалификацию.

Australian Open (м). 1-й круг
14 января 2025, вторник. 12:45 МСК
Андрей Рублёв
9
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв
Окончен
0 : 3
1 2 3 4 5
             
6 1 		3 6 5
7 7 		6 7 7
             
Жоао Фонсека
112
Бразилия
Жоао Фонсека
Ж. Фонсека
Материалы по теме
Рублёв на АО сенсационно уступил 18-летнему таланту. Андрей рискует выпасть из топ-10
Рублёв на АО сенсационно уступил 18-летнему таланту. Андрей рискует выпасть из топ-10
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android