«Этого никто не ожидал». Евгений Кафельников — о поражении Рублёва в первом круге AO-2025

Олимпийский чемпион 2000 года, двукратный победитель турниров «Большого шлема» в одиночном разряде, бывшая первая ракетка мира Евгений Кафельников назвал сюрпризом поражение россиянина Андрея Рублёва в матче первого круга Australian Open — 2025.

«Выступление Рублёва, его вылет в первом круге стал сюрпризом. Не для меня одного — для всех, думаю. Этого никто не ожидал», — приводит слова Кафельникова ТАСС.

Напомним, Рублёв со счётом 6:7 (1:7), 3:6, 6:7 (5:7) проиграл 112-й ракетке мира, победителю молодёжного Итогового турнира ATP – 2024 бразильцу Жоао Фонсеке, попавшему в основную сетку через квалификацию.