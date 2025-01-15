«Этого никто не ожидал». Евгений Кафельников — о поражении Рублёва в первом круге AO-2025
Поделиться
Олимпийский чемпион 2000 года, двукратный победитель турниров «Большого шлема» в одиночном разряде, бывшая первая ракетка мира Евгений Кафельников назвал сюрпризом поражение россиянина Андрея Рублёва в матче первого круга Australian Open — 2025.
«Выступление Рублёва, его вылет в первом круге стал сюрпризом. Не для меня одного — для всех, думаю. Этого никто не ожидал», — приводит слова Кафельникова ТАСС.
Напомним, Рублёв со счётом 6:7 (1:7), 3:6, 6:7 (5:7) проиграл 112-й ракетке мира, победителю молодёжного Итогового турнира ATP – 2024 бразильцу Жоао Фонсеке, попавшему в основную сетку через квалификацию.
Australian Open (м). 1-й круг
14 января 2025, вторник. 12:45 МСК
9
Андрей Рублёв
А. Рублёв
Окончен
0 : 3
|1
|2
|3
|4
|5
|
|3
|6 5
|
|6
|7 7
112
Жоао Фонсека
Ж. Фонсека
Материалы по теме
Комментарии
- 15 января 2025
-
15:12
-
15:09
-
14:58
-
14:48
-
14:40
-
14:36
-
14:15
-
14:00
-
13:57
-
13:48
-
13:40
-
13:30
-
13:15
-
13:05
-
12:57
-
12:47
-
12:44
-
12:17
-
12:10
-
11:52
-
11:46
-
11:36
-
11:20
-
11:08
-
11:01
-
10:58
-
10:46
-
10:44
-
10:30
-
10:13
-
10:03
-
10:00
-
09:47
-
09:39
-
09:32