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Паула Бадоса за 48 минут разгромила соперницу во втором круге Australian Open — 2025

Паула Бадоса за 48 минут разгромила соперницу во втором круге Australian Open — 2025
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12-я ракетка мира испанская теннисистка Паула Бадоса вышла в третий круг Australian Open — 2025. В матче второго раунда она разгромила 150-й номер рейтинга WTA австралийку Талию Гибсон со счётом 6:1, 6:0.

Australian Open (ж). 2-й круг
15 января 2025, среда. 14:20 МСК
Паула Бадоса
12
Испания
Паула Бадоса
П. Бадоса
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
1 		0
         
Талия Гибсон
150
Австралия
Талия Гибсон
Т. Гибсон

Встреча продолжалась 48 минут. За это время Бадоса выполнила три подачи навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из пяти заработанных. На счету Гибсон ни одного эйса, две двойные ошибки и ни одного заработанного брейк-пойнта.

В третьем круге Открытого чемпионата Австралии Паула Бадоса сыграет с украинской теннисисткой Мартой Костюк, которая обыграла немку Юле Нимайер (6:3, 6:0).

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