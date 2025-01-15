Паула Бадоса за 48 минут разгромила соперницу во втором круге Australian Open — 2025

12-я ракетка мира испанская теннисистка Паула Бадоса вышла в третий круг Australian Open — 2025. В матче второго раунда она разгромила 150-й номер рейтинга WTA австралийку Талию Гибсон со счётом 6:1, 6:0.

Встреча продолжалась 48 минут. За это время Бадоса выполнила три подачи навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из пяти заработанных. На счету Гибсон ни одного эйса, две двойные ошибки и ни одного заработанного брейк-пойнта.

В третьем круге Открытого чемпионата Австралии Паула Бадоса сыграет с украинской теннисисткой Мартой Костюк, которая обыграла немку Юле Нимайер (6:3, 6:0).