Александр Зверев уверенно вышел в третий круг Australian Open — 2025

Вторая ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев успешно преодолел барьер второго круга на Australian Open — 2025. Он обыграл испанца Педро Мартинеса-Пореро (44-й номер рейтинга ATP) со счётом 6:1, 6:4, 6:1.

Матч продолжался 1 час 56 минут. За это время Зверев выполнил восемь подач навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал 6 брейк-пойнтов из 13. На счету Мартинеса-Пореро ни одного эйса, четыре двойные ошибки и ни одного реализованного брейк-пойнта из шести заработанных.

В третьем круге Открытого чемпионата Австралии Александр Зверев сыграет с представителем Великобритании Джейкобом Фирнли.