Кори Гауфф — о Фонсеке: сразу так и сказала, что он обыграет Рублёва

Третья ракетка мира американская теннисистка Кори Гауфф с восхищением высказалась об игре 18-летнего бразильца Жоао Фонсеки.

«Я впервые узнала о Фонсеке два года назад, когда выиграла US Open, а он – юниорский US Open. Сделала его фотографию, думала: кто это такой? Он выиграл юниорский US Open в 16 лет, должно быть, он хорош.

Он мне ещё тогда понравился, так что я не удивилась результату его матча с Рублёвым. Я его не смотрела, но не удивлена. Сразу так и сказала, что он обыграет Рублёва, но не думала, что он сделает это в трёх сетах. Думала, в четырёх. Да, он хорош. Лично я его совсем не знаю, просто уже года полтора-два фанатею по нему. Здорово, что он так хорошо выступает на самых высоких уровнях. Надеюсь, он и дальше так будет продолжать, не будет слушать хайп и будет наслаждаться», — сказала Гауфф на пресс-конференции.