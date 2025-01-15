Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Кори Гауфф — о Фонсеке: сразу так и сказала, что он обыграет Рублёва

Кори Гауфф — о Фонсеке: сразу так и сказала, что он обыграет Рублёва
Аудио-версия:
Комментарии

Третья ракетка мира американская теннисистка Кори Гауфф с восхищением высказалась об игре 18-летнего бразильца Жоао Фонсеки.

«Я впервые узнала о Фонсеке два года назад, когда выиграла US Open, а он – юниорский US Open. Сделала его фотографию, думала: кто это такой? Он выиграл юниорский US Open в 16 лет, должно быть, он хорош.

Он мне ещё тогда понравился, так что я не удивилась результату его матча с Рублёвым. Я его не смотрела, но не удивлена. Сразу так и сказала, что он обыграет Рублёва, но не думала, что он сделает это в трёх сетах. Думала, в четырёх. Да, он хорош. Лично я его совсем не знаю, просто уже года полтора-два фанатею по нему. Здорово, что он так хорошо выступает на самых высоких уровнях. Надеюсь, он и дальше так будет продолжать, не будет слушать хайп и будет наслаждаться», — сказала Гауфф на пресс-конференции.

Материалы по теме
Джокович — о Фонсеке: вижу в его теннисе что-то от своей игры
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android