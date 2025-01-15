Евгений Кафельников — о предсезонной подготовке Медведева: она была неидеальной

Победитель двух турниров «Большого шлема», вице-президент Федерации тенниса России Евгений Кафельников поделился мнением, почему пятая ракетка мира Даниил Медведев с трудом обыграл 418-ю ракетку мира таиландского теннисиста Касидита Самрея. Встреча завершилась со счётом 6:2, 4:6, 3:6, 6:1, 6:2 в пользу Медведева.
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«Вывод по первому матчу Даниила только один. Не знаю, в какой он готовности, какая была предсезонная подготовка — видимо, она была неидеальной. Допускаю, что было не до этого, ведь в начале года у Даниила родился второй ребёнок. Но мы не вправе тут ничего говорить», — приводит слова Кафельникова ТАСС.
Открытый чемпионат Австралии — 2025 проходит с 12 по 26 января. Действующим чемпионом является первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер.
- 15 января 2025
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