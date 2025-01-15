Евгений Кафельников — о предсезонной подготовке Медведева: она была неидеальной

Победитель двух турниров «Большого шлема», вице-президент Федерации тенниса России Евгений Кафельников поделился мнением, почему пятая ракетка мира Даниил Медведев с трудом обыграл 418-ю ракетку мира таиландского теннисиста Касидита Самрея. Встреча завершилась со счётом 6:2, 4:6, 3:6, 6:1, 6:2 в пользу Медведева.

«Вывод по первому матчу Даниила только один. Не знаю, в какой он готовности, какая была предсезонная подготовка — видимо, она была неидеальной. Допускаю, что было не до этого, ведь в начале года у Даниила родился второй ребёнок. Но мы не вправе тут ничего говорить», — приводит слова Кафельникова ТАСС.

Открытый чемпионат Австралии — 2025 проходит с 12 по 26 января. Действующим чемпионом является первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер.