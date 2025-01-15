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Евгений Кафельников — о предсезонной подготовке Медведева: она была неидеальной

Евгений Кафельников — о предсезонной подготовке Медведева: она была неидеальной
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Победитель двух турниров «Большого шлема», вице-президент Федерации тенниса России Евгений Кафельников поделился мнением, почему пятая ракетка мира Даниил Медведев с трудом обыграл 418-ю ракетку мира таиландского теннисиста Касидита Самрея. Встреча завершилась со счётом 6:2, 4:6, 3:6, 6:1, 6:2 в пользу Медведева.

Australian Open (м). 1-й круг
14 января 2025, вторник. 07:25 МСК
Касидит Самрей
418
Таиланд
Касидит Самрей
К. Самрей
Окончен
2 : 3
1 2 3 4 5
             
2 		6 6 1 2
6 		4 3 6 6
             
Даниил Медведев
5
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев

«Вывод по первому матчу Даниила только один. Не знаю, в какой он готовности, какая была предсезонная подготовка — видимо, она была неидеальной. Допускаю, что было не до этого, ведь в начале года у Даниила родился второй ребёнок. Но мы не вправе тут ничего говорить», — приводит слова Кафельникова ТАСС.

Открытый чемпионат Австралии — 2025 проходит с 12 по 26 января. Действующим чемпионом является первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер.

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