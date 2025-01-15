Джек Дрейпер за 4,5 часа обыграл Коккинакиса во втором круге Australian Open — 2025
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18-я ракетка мира британский теннисист Джек Дрейпер вышел в третий круг Australian Open — 2025. В матче второго круга он обыграл австралийца Танаси Коккинакиса (71-й номер рейтинга ATP) со счётом 6:7 (3:7), 6:3, 3:6, 7:5, 6:3. В четвёртом сете Дрейпер отыгрался с 3:5.
Australian Open (м). 2-й круг
15 января 2025, среда. 11:20 МСК
18
Джек Дрейпер
Д. Дрейпер
Окончен
3 : 2
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71
Танаси Коккинакис
Т. Коккинакис
Встреча продолжалась 4 часа 36 минут. За это время Дрейпер выполнил 12 подач навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал 5 брейк-пойнтов из 11 заработанных. На счету Коккинакиса 11 эйсов, четыре двойные ошибки и три реализованных брейк-пойнта из семи.
Во втором круге AO-2025 Джек Дрейпер сыграет с австралийцем Алексанадром Вукичем.
Комментарии
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