Джек Дрейпер за 4,5 часа обыграл Коккинакиса во втором круге Australian Open — 2025

18-я ракетка мира британский теннисист Джек Дрейпер вышел в третий круг Australian Open — 2025. В матче второго круга он обыграл австралийца Танаси Коккинакиса (71-й номер рейтинга ATP) со счётом 6:7 (3:7), 6:3, 3:6, 7:5, 6:3. В четвёртом сете Дрейпер отыгрался с 3:5.

Встреча продолжалась 4 часа 36 минут. За это время Дрейпер выполнил 12 подач навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал 5 брейк-пойнтов из 11 заработанных. На счету Коккинакиса 11 эйсов, четыре двойные ошибки и три реализованных брейк-пойнта из семи.

Во втором круге AO-2025 Джек Дрейпер сыграет с австралийцем Алексанадром Вукичем.