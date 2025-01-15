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«Он вернётся». Бадоса призвала публику на AO-2025 поддержать Циципаса

«Он вернётся». Бадоса призвала публику на AO-2025 поддержать Циципаса
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12-я ракетка мира испанка Паула Бадоса тепло высказалась о своём молодом человеке, 12-м номере рейтинга ATP греческом теннисисте Стефаносе Циципасе.

«Он всегда жалуется, что я играю долгие матчи, поэтому сегодня я собой очень горжусь. Просто замечательно, что он находится рядом со мной. Он меня очень поддерживает. Пожалуйста, поаплодируйте ему, потому что он переживает не лучшие времена, но он вернётся», — сказала Бадоса в интервью на корте после встречи.

Бадоса вышла в третий круг Australian Open — 2025, проведя 48-минутный матч во втором круге. Циципас проиграл американцу Алексу Михельсену в первом круге.

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