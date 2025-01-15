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Меншик — о молодых теннисистах: мы ищем возможности приблизиться к Синнеру и Алькарасу

Меншик — о молодых теннисистах: мы ищем возможности приблизиться к Синнеру и Алькарасу
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48-я ракетка мира 19-летний чешский теннисист Якуб Меншик заявил, что все молодые игроки стремятся присоединиться к соперничеству итальянца Янника Синнера и испанца Карлоса Алькараса.

«Все молодые ребята, которые здесь играют, и даже те, кого здесь нет, стараются изо всех сил достичь высокого уровня. Например, Янник и Карлос пару лет назад были тинейджерами. Мы ищем возможности приблизиться к ним, пойти по их стопам и с ними соревноваться.

Я пытаюсь достичь этого уровня, стремлюсь продолжать совершенствоваться. Здорово видеть новые лица, мы видим, как теннис движется вперёд, появляются новые имена. Это хорошо для болельщиков», — приводит слова Меншика Punto de Break.

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