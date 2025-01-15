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У Зверева лучший процент побед среди всех теннисистов, не выигравших ТБШ

У Зверева лучший процент побед среди всех теннисистов, не выигравших ТБШ
Getty Images
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Финалист двух турниров «Большого шлема», олимпийский чемпион 2020 года, победитель 25 турниров ATP, вторая ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев имеет лучший процент побед в мужском одиночном разряде среди всех теннисистов, не выигравших турнир «Большого шлема».

Процентное соотношение побед и поражений Александра составляет 74,6%. 103 победы против 35 поражений.

Ранее во втором круге Australian Open — 2025 Александр Зверев уверенно обыграл испанца Педро Мартинеса-Портеро со счётом 6:1, 6:4, 6:1. Следующим соперником Зверева станет 92-я ракетка мира британец Джейкоб Фирнли. Матч состоится 17 января.

Календарь Australian Open - 2025
Турнирная сетка Australian Open - 2025
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