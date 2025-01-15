У Зверева лучший процент побед среди всех теннисистов, не выигравших ТБШ

Финалист двух турниров «Большого шлема», олимпийский чемпион 2020 года, победитель 25 турниров ATP, вторая ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев имеет лучший процент побед в мужском одиночном разряде среди всех теннисистов, не выигравших турнир «Большого шлема».

Процентное соотношение побед и поражений Александра составляет 74,6%. 103 победы против 35 поражений.

Ранее во втором круге Australian Open — 2025 Александр Зверев уверенно обыграл испанца Педро Мартинеса-Портеро со счётом 6:1, 6:4, 6:1. Следующим соперником Зверева станет 92-я ракетка мира британец Джейкоб Фирнли. Матч состоится 17 января.