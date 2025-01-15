Зверев превзошёл личный рекорд проигранных геймов на Australian Open
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Финалист двух турниров «Большого шлема», олимпийский чемпион 2020 года, победитель 25 турниров ATP, вторая ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев обыграл во втором круге испанца Педро Мартинеса-Портеро со счётом 6:1, 6:4, 6:1, отдав ему всего шесть геймов. Тем самым Зверев превзошёл личный результат.
В 2021 году он проиграл семь геймов французскому теннисисту Адриану Маннарино в третьем круге Australian Open – 2021. Матч завершился со счётом 6:3, 6:3, 6:1 в пользу Зверева.
Следующим соперником Зверева станет 92-я ракетка мира британец Джейкоб Фирнли. Матч состоится 17 января. Открытый чемпионат Австралии – 2025 проходит с 12 по 26 января. Действующим чемпионом является первая ракетка мира, итальянский теннисист Янник Синнер.
Australian Open (м). 2-й круг
15 января 2025, среда. 13:10 МСК
44
Педро Мартинес-Портеро
П. Мартинес-Портеро
Окончен
0 : 3
|1
|2
|3
|4
|5
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|4
|1
|
|6
|6
2
Александр Зверев
А. Зверев
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