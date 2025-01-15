Зверев превзошёл личный рекорд проигранных геймов на Australian Open

Финалист двух турниров «Большого шлема», олимпийский чемпион 2020 года, победитель 25 турниров ATP, вторая ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев обыграл во втором круге испанца Педро Мартинеса-Портеро со счётом 6:1, 6:4, 6:1, отдав ему всего шесть геймов. Тем самым Зверев превзошёл личный результат.

В 2021 году он проиграл семь геймов французскому теннисисту Адриану Маннарино в третьем круге Australian Open – 2021. Матч завершился со счётом 6:3, 6:3, 6:1 в пользу Зверева.

Следующим соперником Зверева станет 92-я ракетка мира британец Джейкоб Фирнли. Матч состоится 17 января. Открытый чемпионат Австралии – 2025 проходит с 12 по 26 января. Действующим чемпионом является первая ракетка мира, итальянский теннисист Янник Синнер.