Давидович-Фокина одержал волевую победу над Оже-Альяссимом во втором круге АО-2025
Поделиться
Испанский теннисист 66-я ракетка мира Алехандро Давидович-Фокина одержал непростую победу в матче второго круга Australian Open — 2025. Он обыграл канадца Феликса Оже-Альяссима (23-я ракетка мира). Встреча завершилась со счётом 6:7, 6:7, 6:4, 6:1, 6:3.
Australian Open (м). 2-й круг
15 января 2025, среда. 12:10 МСК
66
Алехандро Давидович-Фокина
А. Давидович-Фокина
Окончен
3 : 2
|1
|2
|3
|4
|5
|
|6 5
|6
|6
|6
|
|7 7
|4
|1
|3
23
Феликс Оже-Альяссим
Ф. Оже-Альяссим
Матч продолжался 5 часов 3 минуты. За это время испанец выполнил семь подач навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал 9 брейк-пойнтов из 18 заработанных. На счету Оже-Альяссима 11 эйсов, шесть двойных ошибок и 4 реализованных брейк-пойнта из 10.
В третьем круге Открытого чемпионата Австралии Алехандро Давидович-Фокина сразится с Якубом Меншиком из Чехии.
Материалы по теме
Комментарии
- 15 января 2025
-
18:00
-
17:46
-
17:27
-
17:19
-
17:08
-
16:45
-
16:26
-
16:13
-
16:00
-
15:48
-
15:34
-
15:12
-
15:09
-
14:58
-
14:48
-
14:40
-
14:36
-
14:15
-
14:00
-
13:57
-
13:48
-
13:40
-
13:30
-
13:15
-
13:05
-
12:57
-
12:47
-
12:44
-
12:17
-
12:10
-
11:52
-
11:46
-
11:36
-
11:20
-
11:08