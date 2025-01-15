Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Давидович-Фокина одержал волевую победу над Оже-Альяссимом во втором круге АО-2025

Давидович-Фокина одержал волевую победу над Оже-Альяссимом во втором круге АО-2025
Комментарии

Испанский теннисист 66-я ракетка мира Алехандро Давидович-Фокина одержал непростую победу в матче второго круга Australian Open — 2025. Он обыграл канадца Феликса Оже-Альяссима (23-я ракетка мира). Встреча завершилась со счётом 6:7, 6:7, 6:4, 6:1, 6:3.

Australian Open (м). 2-й круг
15 января 2025, среда. 12:10 МСК
Алехандро Давидович-Фокина
66
Испания
Алехандро Давидович-Фокина
А. Давидович-Фокина
Окончен
3 : 2
1 2 3 4 5
             
6 7 		6 5 6 6 6
7 9 		7 7 4 1 3
             
Феликс Оже-Альяссим
23
Канада
Феликс Оже-Альяссим
Ф. Оже-Альяссим

Матч продолжался 5 часов 3 минуты. За это время испанец выполнил семь подач навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал 9 брейк-пойнтов из 18 заработанных. На счету Оже-Альяссима 11 эйсов, шесть двойных ошибок и 4 реализованных брейк-пойнта из 10.

В третьем круге Открытого чемпионата Австралии Алехандро Давидович-Фокина сразится с Якубом Меншиком из Чехии.

Материалы по теме
«Деньги, девочки, казино». Джокович и Медведев в страхе уже поглядывают на молодёжь
«Деньги, девочки, казино». Джокович и Медведев в страхе уже поглядывают на молодёжь
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android