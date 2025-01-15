Давидович-Фокина одержал волевую победу над Оже-Альяссимом во втором круге АО-2025

Испанский теннисист 66-я ракетка мира Алехандро Давидович-Фокина одержал непростую победу в матче второго круга Australian Open — 2025. Он обыграл канадца Феликса Оже-Альяссима (23-я ракетка мира). Встреча завершилась со счётом 6:7, 6:7, 6:4, 6:1, 6:3.

Матч продолжался 5 часов 3 минуты. За это время испанец выполнил семь подач навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал 9 брейк-пойнтов из 18 заработанных. На счету Оже-Альяссима 11 эйсов, шесть двойных ошибок и 4 реализованных брейк-пойнта из 10.

В третьем круге Открытого чемпионата Австралии Алехандро Давидович-Фокина сразится с Якубом Меншиком из Чехии.