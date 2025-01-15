«Она любит играть в таких условиях». Бадоса — о будущем матче с Костюк на Australian Open

12-я ракетка мира испанская теннисистка Паула Бадоса высказалась о предстоящем матче третьего круга Australian Open — 2025, где она встретится с украинской теннисисткой Мартой Костюк.

«Это сложный поединок, мы уже играли здесь раньше. Она любит играть в таких условиях, большие матчи. Ожидаю, что она покажет свой лучший теннис, она очень талантлива, так что ожидаю большой битвы», — приводит слова Бадосы Punto de Break.

Напомним, во втором круге Australian Open — 2025 Паула Бадоса разгромила 150-й номер рейтинга WTA австралийку Талию Гибсон со счётом 6:1, 6:0. Марта Костюк на этом же этапе оказалась сильнее представительницы Германии Юле Нимайер (6:3, 6:0).