«Она любит играть в таких условиях». Бадоса — о будущем матче с Костюк на Australian Open
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12-я ракетка мира испанская теннисистка Паула Бадоса высказалась о предстоящем матче третьего круга Australian Open — 2025, где она встретится с украинской теннисисткой Мартой Костюк.
«Это сложный поединок, мы уже играли здесь раньше. Она любит играть в таких условиях, большие матчи. Ожидаю, что она покажет свой лучший теннис, она очень талантлива, так что ожидаю большой битвы», — приводит слова Бадосы Punto de Break.
Australian Open (ж). 3-й круг
17 января 2025, пятница. 03:00 МСК
12
Паула Бадоса
П. Бадоса
Не начался
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18
Марта Костюк
М. Костюк
Напомним, во втором круге Australian Open — 2025 Паула Бадоса разгромила 150-й номер рейтинга WTA австралийку Талию Гибсон со счётом 6:1, 6:0. Марта Костюк на этом же этапе оказалась сильнее представительницы Германии Юле Нимайер (6:3, 6:0).
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