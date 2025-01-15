Australian Open — 2025, мужчины, одиночный разряд: результаты четвёртого игрового дня

В ночь с 14 на 15 января в Мельбурне прошёл четвёртый игровой день Открытого чемпионата Австралии — 2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами прошедших матчей у мужчин.

Теннис. Australian Open — 2025, второй круг, мужчины. Результаты игрового дня: