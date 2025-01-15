Australian Open — 2025, мужчины, одиночный разряд: результаты четвёртого игрового дня
В ночь с 14 на 15 января в Мельбурне прошёл четвёртый игровой день Открытого чемпионата Австралии — 2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами прошедших матчей у мужчин.
Теннис. Australian Open — 2025, второй круг, мужчины. Результаты игрового дня:
- Томаш Махач (Чехия) – Райлли Опелка (США) — 3:6, 7:6, 6:7, 7:6, 6:4;
- Роберто Карбальес-Баэна (Испания) – Джеймс Дакворт (Австралия) — 6:4, 6:2, 7:5;
- Карлос Алькарас (Испания) – Йосихито Нисиока (Япония) – 6:0, 6:0, 6:4;
- Нуну Боржеш (Португалия) – Джордан Томпсон (Австралия) — 6:3, 6:2, 6:4;
- Александар Вукич (Австралия) – Себастьян Корда (США) — 6:4, 3:6, 2:6, 6:3, 7:5;
- Новак Джокович (Сербия) – Жайме Фария (Португалия) — 6:1, 6:7, 6:3, 6:2;
- Артюр Фис (Франция) – Кентен Алис (Франция) — 6:2, 4:6, 7:6, 7:5;
- Томми Пол (США) – Кей Нисикори (Япония) — 6:7, 6:0, 6:3, 6:1;
- Уго Умбер (Франция) – Хэйди Хабиб (Ливан) — 6:3, 6:4, 6:4;
- Алехандро Давидович-Фокина (Испания) – Феликс Оже-Альяссим (Канада) — 6:7, 6:7, 6:4, 6:1, 6:3;
- Джек Дрейпер (Великобритания) – Танаси Коккинакис (Австралия) — 6:7, 6:3, 3:6, 7:5, 6:3;
- Якуб Меншик (Чехия) – Каспер Рууд (Норвегия) — 6:2, 3:6, 6:1, 6:4;
- Александр Зверев (Германия) – Педро Мартинес-Портеро (Испания) — 6:1, 6:4, 6:1.
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