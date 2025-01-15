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«Проблемы с телом, которые ещё не решила». Циньвэнь — о сенсационном поражении на AO-2025

«Проблемы с телом, которые ещё не решила». Циньвэнь — о сенсационном поражении на AO-2025
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Пятая ракетка мира китайская теннисистка Чжэн Циньвэнь прокомментировала поражение во втором круге Открытого чемпионата Австралии — 2025.

«У меня не было возможности сыграть на турнире до Открытого чемпионата Австралии в этом году, потому что у меня были некоторые проблемы с телом, которые я ещё не решила. Чувствую, что сегодня, возможно, не мой день. Это всё, что могу сказать. Это теннис», — приводит слова Циньвэнь AFP.

Australian Open (ж). 2-й круг
15 января 2025, среда. 03:10 МСК
Лаура Зигемунд
97
Германия
Лаура Зигемунд
Л. Зигемунд
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 7 		6
6 3 		3
         
Чжэн Циньвэнь
5
Китай
Чжэн Циньвэнь
Ч. Циньвэнь

Напомним, встреча Чжэн Циньвэнь и Лауры Зигемунд завершилась со счётом 6:7 (3:7), 3:6. В прошлом году на Australian Open Циньвэнь дошла до финала, где уступила Арине Соболенко со счётом 3:6, 2:6. Открытый чемпионат Австралии — 2025 проходит с 12 по 26 января.

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