Australian Open — 2025, женщины, одиночный разряд: результаты четвёртого игрового дня
В ночь с 14 на 15 января в Мельбурне прошёл четвёртый игровой день Открытого чемпионата Австралии — 2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами прошедших матчей у женщин.
Теннис. Australian Open — 2025, второй круг, женщины. Результаты игрового дня:
- Ольга Данилович (Сербия) – Людмила Самсонова (Россия) — 6:1, 6:2;
- Мирра Андреева (Россия) – Моюка Учижима (Япония) — 6:4, 3:6, 7:6;
- Магдалена Френх (Польша) – Анна Блинкова (Россия) — 0:6, 6:0, 6:2;
- Анастасия Павлюченкова (Россия) – Анастасия Потапова (Россия) 7:6, 2:6, 6:2;
- Диана Шнайдер (Россия) – Айла Томлянович (Австралия) — 6:4, 7:5;
- Лаура Зигемунд (Германия) – Чжэн Циньвэнь (Китай) — 7:6, 6:3;
- Джессика Пегула (США) – Элиcе Мертенс (Бельгия) — 6:4, 6:2;
- Арина Соболенко (Беларусь) – Джессика Бузас Манейро (Испания) — 6:3, 7:5;
- Лейла Фернандес (Канада) – Кристина Букша (Испания) — 3:6, 6:4, 6:4;
- Наоми Осака (Япония) – Каролина Мухова (Чехия) — 1:6, 6:1, 6:3;
- Донна Векич (Хорватия) – Харриет Дарт (Великобритания) — 4:6, 6:0, 6:2;
- Марта Костюк (Украина) – Юле Нимайер (Германия) — 6:3, 6:0;
- Кори Гауфф (США) – Джоди Бёррэдж (Великобритания) — 6:3, 7:4;
- Паула Бадоса (Испания) – Талия Гибсон (Австралия) — 6:1, 6:0.
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