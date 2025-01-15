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Монфис заявил, что счастлив выступать на Australian Open вместе с женой Элиной Свитолиной

Монфис заявил, что счастлив выступать на Australian Open вместе с женой Элиной Свитолиной
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Французский теннисист 41-я ракетка мира Гаэль Монфис рассказал о своём состоянии после выхода во второй круг Открытого чемпионата Австралии — 2025. На старте турнира он обыграл соотечественника Джованни Мпетчи Перрикара со счётом 7:6, 6:3, 6:7, 6:7, 6:4.

«Я счастлив. Мне повезло, что я здесь. Моя жена тоже играет. Дочь ждёт меня после матчей. Может быть, именно поэтому я чувствую себя ещё увереннее. Доволен своей жизнью. У меня есть ещё один шанс выйти и сыграть на переполненном стадионе. На меня ничто не давит», — сказал Монфис на пресс-конференции.

Ранее Монфис стал самым возрастным игроком, победившим на турнире ATP, со времён титула 42-летнего австралийца Кена Розуолла в 1977 году. Для французского теннисиста титул в новозеландском Окленде стал 13-м в карьере.

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