Новак Джокович 27 раз подряд вышел в третий круг турниров «Большого шлема»

24-кратный победитель мэйджоров сербский теннисист Новак Джокович 27 раз подряд вышел в третий круг турниров «Большого шлема». Сегодня, 15 января, во втором круге Australian Open — 2025 он обыграл 125-ю ракетку мира португальца Жайме Фарию. Встреча закончилась победой Джоковича в четырёх сетах — 6:1, 6:7 (4:7), 6:3, 6:2.

Кроме того, Джокович установил абсолютный рекорд по количеству проведённых матчей на «Шлемах» (430). Он побил рекорд 20-кратного чемпиона мэйджоров швейцарца Роджера Федерера, который сыграл 429 встреч на ТБШ.

В третьем круге Australian Open — 2025 Новак Джокович сразится с 25-й ракеткой мира чешским теннисистом Томашем Махачем.