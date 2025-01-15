Новак Джокович 27 раз подряд вышел в третий круг турниров «Большого шлема»
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24-кратный победитель мэйджоров сербский теннисист Новак Джокович 27 раз подряд вышел в третий круг турниров «Большого шлема». Сегодня, 15 января, во втором круге Australian Open — 2025 он обыграл 125-ю ракетку мира португальца Жайме Фарию. Встреча закончилась победой Джоковича в четырёх сетах — 6:1, 6:7 (4:7), 6:3, 6:2.
Australian Open (м). 2-й круг
15 января 2025, среда. 06:15 МСК
7
Новак Джокович
Н. Джокович
Окончен
3 : 1
|1
|2
|3
|4
|5
|
|6 4
|6
|6
|
|7 7
|3
|2
125
Жайме Фария
Ж. Фария
Кроме того, Джокович установил абсолютный рекорд по количеству проведённых матчей на «Шлемах» (430). Он побил рекорд 20-кратного чемпиона мэйджоров швейцарца Роджера Федерера, который сыграл 429 встреч на ТБШ.
В третьем круге Australian Open — 2025 Новак Джокович сразится с 25-й ракеткой мира чешским теннисистом Томашем Махачем.
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