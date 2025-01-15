«Андрей, ты пример». Итальянский журналист — о матче Рублёва с Фонсекой на AO-2025

Итальянский журналист Джованни Пелаззо похвалил российского теннисиста девятую ракетку мира Андрея Рублёва за поведение в матче первого круга Открытого чемпионата Австралии — 2025. Рублёв проиграл 18-летнему бразильцу Жоао Фонсеке со счётом 6:7, 3:6, 6:7.

«Мы стали свидетелями сумасшедшего, потенциально исторического матча. Хочу отметить, как Андрею Рублёву удалось остаться спокойным и терпеливым. Он обошёлся без беспорядочных жестов, несмотря на поражение от 18-летнего юноши в его в первой встрече на турнире «Большого шлема». Молодец, Андрей, путь правильный. Ты пример», — написал Пелаззо на своей странице в социальных сетях.

После рукопожатия и короткого разговора у сетки с Фонсекой Рублёв широко улыбался. Пользователи восприняли эту реакцию Рублёва неоднозначно: одни обвинили его в безразличии к результату, другие нашли в этом глубокое разочарование, третьи и вовсе восприняли это как следствие нервов.