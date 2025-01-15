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Новак Джокович ответил, сколько ещё планирует играть в теннис

Новак Джокович ответил, сколько ещё планирует играть в теннис
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24-кратный победитель турниров «Большого шлема» сербский теннисист Новак Джокович заявил, что в ближайшее время не планирует завершать карьеру.

«Вы ещё будете видеть меня несколько ближайших лет. У меня большие планы, мне ещё нужно многое выиграть», — заявил Джокович на пресс-конференции.

Сегодня, 15 января, во втором круге Australian Open — 2025 Джокович обыграл 125-ю ракетку мира португальца Жайме Фарию. Встреча закончилась победой Джоковича в четырёх сетах — 6:1, 6:7 (4:7), 6:3, 6:2. Он установил абсолютный рекорд по количеству проведённых матчей на «Шлемах» (430), побив рекорд 20-кратного чемпиона мэйджоров швейцарца Роджера Федерера, который сыграл 429 встреч на ТБШ.

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