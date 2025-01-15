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«Они идиоты». Зверев раскритиковал внешность Алькараса и Музетти

«Они идиоты». Зверев раскритиковал внешность Алькараса и Музетти
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Финалист двух турниров «Большого шлема», немецкий теннисист Александр Зверев иронично высказался о новых причёсках испанца Карлоса Алькараса и итальянца Лоренцо Музетти. В преддверии Открытого чемпионата Австралии — 2025 теннисисты сделали короткие стрижки.

– Скорее всего, ты видел, что в этом году многие игроки ATP подстриглись перед Australian Open. Алькарас и Музетти сделали короткие стрижки. Что думаешь по этому поводу? Как реагируешь?
– Считаю, что они идиоты (улыбается). Мы все когда-нибудь полысеем. Пока этот момент не настал, нужно пользоваться по полной (улыбается), — сказал Зверев в интервью на корте.

Сегодня, 15 января, во втором круге Открытого чемпионата Австралии — 2025 Зверев обыграл испанца Педро Мартинеса-Портеро со счётом 6:1, 6:4, 6:1. Следующим соперником немца станет 92-я ракетка мира британец Джейкоб Фирнли.

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