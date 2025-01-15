Australian Open — 2025, мужчины, одиночный разряд: расписание пятого игрового дня
В ночь с 15 на 16 января состоится четвёртый игровой день Открытого чемпионата Австралии — 2025 по теннису. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием матчей у мужчин в этот день.
Теннис. Australian Open — 2025, мужчины. Расписание на 16 января (время — московское):
- 3:00. Хуберт Хуркач (Польша) — Миомир Кецманович (Сербия).
- 4:30. Габриэль Диалло (Канада) — Карен Хачанов (Россия).
- 4:30. Денис Шаповалов (Канада) — Лоренцо Музетти (Италия).
- 5:00. Тейлор Фриц (США) — Кристьян Гарин (Чили).
- 5:30. Тристиан Бойер (США) — Алекс де Минор (Австралия).
- 8:00. Жоао Фонсека (Бразилия) — Лоренцо Сонего (Италия).
- 9:00. Маттео Берреттини (Италия) — Хольгер Руне (Дания).
- 11:00. Янник Синнер (Италия) — Тристан Скулкейт (Австралия).
- 12:30. Лёнер Тин (США) — Даниил Медведев (Россия).
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