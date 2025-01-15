Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Светлана Кузнецова высказалась о поражении Рублёва в первом круге Australian Open — 2025

Светлана Кузнецова высказалась о поражении Рублёва в первом круге Australian Open — 2025
Аудио-версия:
Комментарии

Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема» в женском одиночном разряде Светлана Кузнецова высказалась о поражении девятой ракетки мира россиянина Андрея Рублёва в матче первого круга Открытого чемпионата Австралии — 2025. Он проиграл 18-летнему бразильцу Жоао Фонсеке со счётом 6:7, 3:6, 6:7.

Australian Open (м). 1-й круг
14 января 2025, вторник. 12:45 МСК
Андрей Рублёв
9
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв
Окончен
0 : 3
1 2 3 4 5
             
6 1 		3 6 5
7 7 		6 7 7
             
Жоао Фонсека
112
Бразилия
Жоао Фонсека
Ж. Фонсека

«Андрей Рублёв улыбается во время рукопожатия с Жоао Фонсекой, а нам грустно. 18-летний бразилец на кураже после победы на турнире Next Gen впервые обыграл игрока топ-10, и сразу на турнире «Большого шлема». Какая же шумная у него поддержка… Посмотрим, как дальше проявит себя Фонсека», — написала Кузнецова на своей странице в социальных сетях.

Во втором круге Открытого чемпионата Австралии Жоао Фонсека сыграет с итальянцем Лоренцо Сонего, который в первом круге одолел титулованного швейцарца Стэна Вавринку.

Материалы по теме
Рублёв на АО сенсационно уступил 18-летнему таланту. Андрей рискует выпасть из топ-10
Рублёв на АО сенсационно уступил 18-летнему таланту. Андрей рискует выпасть из топ-10
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android