Светлана Кузнецова высказалась о поражении Рублёва в первом круге Australian Open — 2025

Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема» в женском одиночном разряде Светлана Кузнецова высказалась о поражении девятой ракетки мира россиянина Андрея Рублёва в матче первого круга Открытого чемпионата Австралии — 2025. Он проиграл 18-летнему бразильцу Жоао Фонсеке со счётом 6:7, 3:6, 6:7.

«Андрей Рублёв улыбается во время рукопожатия с Жоао Фонсекой, а нам грустно. 18-летний бразилец на кураже после победы на турнире Next Gen впервые обыграл игрока топ-10, и сразу на турнире «Большого шлема». Какая же шумная у него поддержка… Посмотрим, как дальше проявит себя Фонсека», — написала Кузнецова на своей странице в социальных сетях.

Во втором круге Открытого чемпионата Австралии Жоао Фонсека сыграет с итальянцем Лоренцо Сонего, который в первом круге одолел титулованного швейцарца Стэна Вавринку.