Australian Open — 2025, женщины, одиночный разряд: расписание пятого игрового дня
В ночь с 15 на 16 января состоится пятый игровой день Открытого чемпионата Австралии — 2025 по теннису. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием матчей у женщин в этот день.
Теннис. Australian Open — 2025, женщины. Расписание на 16 января (время — московское):
- 3:00. Ван Яфань (Китай) — Дарья Касаткина (Россия);
- 3:00. Данка Ковинич (Черногория) — Даяна Ястремская (Украина);
- 3:00. Онс Жабер (Тунис) — Мария-Камила Осорио-Серрано (Колумбия);
- 3:30. Ребекка Шрамкова (Словакия) — Ига Швёнтек (Польша);
- 3:30. Эмма Радукану (Великобритания) — Аманда Анисимова (США);
- 4:30. Юлия Путинцева (Казахстан) — Чжан Шуай (Китай);
- 5:00. Елена Рыбакина (Казахстан) — Ива Йович (США);
- 6:30. Беатрис Хаддад-Майя (Бразилия) — Эрика Андреева (Россия);
- 6:30. Ева Лис (Германия) — Варвара Грачёва (Франция);
- 9:00. Вероника Кудерметова (Россия) — Кэти Бултер (Великобритания);
- 13:00. Рената Сарасуа (Мексика) — Жасмин Паолини (Италия).
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