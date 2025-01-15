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Australian Open — 2025, женщины, одиночный разряд: расписание пятого игрового дня

Australian Open — 2025, женщины, одиночный разряд: расписание пятого игрового дня
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В ночь с 15 на 16 января состоится пятый игровой день Открытого чемпионата Австралии — 2025 по теннису. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием матчей у женщин в этот день.

Теннис. Australian Open — 2025, женщины. Расписание на 16 января (время — московское):

  • 3:00. Ван Яфань (Китай) — Дарья Касаткина (Россия);
  • 3:00. Данка Ковинич (Черногория) — Даяна Ястремская (Украина);
  • 3:00. Онс Жабер (Тунис) — Мария-Камила Осорио-Серрано (Колумбия);
  • 3:30. Ребекка Шрамкова (Словакия) — Ига Швёнтек (Польша);
  • 3:30. Эмма Радукану (Великобритания) — Аманда Анисимова (США);
  • 4:30. Юлия Путинцева (Казахстан) — Чжан Шуай (Китай);
  • 5:00. Елена Рыбакина (Казахстан) — Ива Йович (США);
  • 6:30. Беатрис Хаддад-Майя (Бразилия) — Эрика Андреева (Россия);
  • 6:30. Ева Лис (Германия) — Варвара Грачёва (Франция);
  • 9:00. Вероника Кудерметова (Россия) — Кэти Бултер (Великобритания);
  • 13:00. Рената Сарасуа (Мексика) — Жасмин Паолини (Италия).
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