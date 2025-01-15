Шарапова — о первых рекламных контрактах: желала заработать как можно больше денег

Пятикратная чемпионка турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира россиянка Мария Шарапова рассказала, что почувствовала после появления первых рекламных контрактов.

«Я была подростком, когда привлекла к себе широкое внимание общественности, выиграв свой первый турнир «Большого шлема» в 2004 году. Когда начали появляться рекламные предложения, я желала заработать как можно больше денег. Я росла в скромной семье, и она вложила много средств в мою теннисную карьеру, поэтому я почувствовала необходимость воспользоваться моментом», — приводит слова Шараповой Business of Fashion.

Шарапова — самая титулованная теннисистка России. За время, проведённое в туре, Мария завоевала 39 титулов WTA (36 — в одиночном разряде), включая пять трофеев на «Шлемах» и один — на Итоговом чемпионате WTA (2004) в одиночном разряде.