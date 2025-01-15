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Шарапова — о первых рекламных контрактах: желала заработать как можно больше денег

Шарапова — о первых рекламных контрактах: желала заработать как можно больше денег
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Пятикратная чемпионка турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира россиянка Мария Шарапова рассказала, что почувствовала после появления первых рекламных контрактов.

«Я была подростком, когда привлекла к себе широкое внимание общественности, выиграв свой первый турнир «Большого шлема» в 2004 году. Когда начали появляться рекламные предложения, я желала заработать как можно больше денег. Я росла в скромной семье, и она вложила много средств в мою теннисную карьеру, поэтому я почувствовала необходимость воспользоваться моментом», — приводит слова Шараповой Business of Fashion.

Шарапова — самая титулованная теннисистка России. За время, проведённое в туре, Мария завоевала 39 титулов WTA (36 — в одиночном разряде), включая пять трофеев на «Шлемах» и один — на Итоговом чемпионате WTA (2004) в одиночном разряде.

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