«Попросил его выиграть турнир». Фария — о поражении от Джоковича на Australian Open — 2025

125-я ракетка мира португальский теннисист Жайме Фария высказался о матче с 24-кратным чемпионом турниров «Большого шлема» сербом Новаком Джоковичем в первом круге Australian Open — 2025.
«Это был невероятный и жестокий опыт. Невообразимый. Это был великий день. Обидно за результат, хотя я провёл хороший матч. Чувствовал, что мог сделать больше, но против лучшего в истории и в его лучших условиях… Это, пожалуй, второе по значимости испытание в теннисе после матча с Надалем на «Ролан Гаррос». Вторым будет этот матч. Чувствую удовлетворение, мне удалось взять сет, увезу с собой много опыта и знаний, чтобы однажды рассказать об этом своим детям.
Сказал ему, что мне было очень приятно играть с ним на одном корте, а Новак ответил, что меня ждёт блестящее будущее. Попросил его выиграть этот турнир», — приводит слова Фарии Bola Amarela.
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Напомним, встреча Жайме Фарии и Новака Джоковича завершилась со счётом 6:1, 6:7 (4:7), 6:3, 6:2 в пользу серба. В третьем круге Джокович сыграет с 25-й ракеткой мира Томашем Махачем.
- 15 января 2025
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