Наоми Осака ответила актёру Кевину Харту, который заявил, что помог ей подготовиться к AO

Четырёхкратная победительница турниров «Большого шлема», 51-я ракетка мира японская теннисистка Наоми Осака после победы над чешской теннисисткой Каролиной Муховой на Australian Open отреагировала на комментарий, который в социальных сетях оставил американский актёр Кевин Харт.

«Мы тренировались для таких моментов. Поздравляю», — написал Харт.

«Ты действительно считаешь пиклбол тренировкой? Это выводит меня из себя», — ответила Осака и поставила три плачущих смайлика.

Наоми Осака и Кевин Харт встретились для игры в пиклбол после завершения теннисного сезона 2024 года. Об этом сообщил актёр в социальных сетях.

В третьем круге Australian Open — 2025 Наоми Осака сыграет с Белиндой Бенчич из Швейцарии.