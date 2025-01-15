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Наоми Осака ответила актёру Кевину Харту, который заявил, что помог ей подготовиться к AO

Наоми Осака ответила актёру Кевину Харту, который заявил, что помог ей подготовиться к AO
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Четырёхкратная победительница турниров «Большого шлема», 51-я ракетка мира японская теннисистка Наоми Осака после победы над чешской теннисисткой Каролиной Муховой на Australian Open отреагировала на комментарий, который в социальных сетях оставил американский актёр Кевин Харт.

«Мы тренировались для таких моментов. Поздравляю», — написал Харт.

«Ты действительно считаешь пиклбол тренировкой? Это выводит меня из себя», — ответила Осака и поставила три плачущих смайлика.

Australian Open (ж). 2-й круг
15 января 2025, среда. 05:10 МСК
Каролина Мухова
20
Чехия
Каролина Мухова
К. Мухова
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		1 3
1 		6 6
         
Наоми Осака
51
Япония
Наоми Осака
Н. Осака

Наоми Осака и Кевин Харт встретились для игры в пиклбол после завершения теннисного сезона 2024 года. Об этом сообщил актёр в социальных сетях.

В третьем круге Australian Open — 2025 Наоми Осака сыграет с Белиндой Бенчич из Швейцарии.

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