Ван Яфань — Дарья Касаткина: во сколько начало, где смотреть матч второго круга AO-2025

Завтра, 16 января, 10-я ракетка мира российская теннисистка Дарья Касаткина сразится с 64-й ракеткой мира китаянкой Ван Яфань за выход в третий круг Открытого чемпионата Австралии – 2025. Их встреча начнётся приблизительно в 3:00 мск.

Следить за матчами Australian Open — 2025 можно на портале Eurosport Player (по подписке), а также на каналах Eurosport. В России трансляции будут доступны в тематических группах во «ВКонтакте».

Напомним, Открытый чемпионат Австралии — 2025 пройдёт с 12 по 26 января. Действующими чемпионами являются первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер и представительница Беларуси лидер рейтинга WTA Арина Соболенко.