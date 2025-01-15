Ван Яфань — Дарья Касаткина: во сколько начало, где смотреть матч второго круга AO-2025
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Завтра, 16 января, 10-я ракетка мира российская теннисистка Дарья Касаткина сразится с 64-й ракеткой мира китаянкой Ван Яфань за выход в третий круг Открытого чемпионата Австралии – 2025. Их встреча начнётся приблизительно в 3:00 мск.
Australian Open (ж). 2-й круг
16 января 2025, четверг. 03:00 МСК
64
Ван Яфань
В. Яфань
Не начался
|1
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|3
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10
Дарья Касаткина
Д. Касаткина
Следить за матчами Australian Open — 2025 можно на портале Eurosport Player (по подписке), а также на каналах Eurosport. В России трансляции будут доступны в тематических группах во «ВКонтакте».
Напомним, Открытый чемпионат Австралии — 2025 пройдёт с 12 по 26 января. Действующими чемпионами являются первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер и представительница Беларуси лидер рейтинга WTA Арина Соболенко.
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