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Ребекка Шрамкова — Ига Швёнтек: во сколько начало, где смотреть матч второго круга AO-2025

Ребекка Шрамкова — Ига Швёнтек: во сколько начало, где смотреть матч второго круга AO-2025
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Сегодня, 16 января, вторая ракетка мира представительница Польши Ига Швёнтек сразится с 49-й ракеткой мира из Словакии Ребеккой Шрамковой за выход в третий круг Открытого чемпионата Австралии – 2025. Их встреча начнётся приблизительно в 3:30 мск.

Australian Open (ж). 2-й круг
16 января 2025, четверг. 03:30 МСК
Ребекка Шрамкова
49
Словакия
Ребекка Шрамкова
Р. Шрамкова
Не начался
1 2 3
         
         
Ига Швёнтек
2
Польша
Ига Швёнтек
И. Швёнтек

Следить за матчами Australian Open — 2025 можно на портале Eurosport Player (по подписке), а также на каналах Eurosport. В России трансляции будут доступы в тематических группах во «ВКонтакте».

Напомним, Открытый чемпионат Австралии — 2025 пройдёт с 12 по 26 января. Действующими чемпионами являются первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер и представительница Беларуси лидер рейтинга WTA Арина Соболенко.

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