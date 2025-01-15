Мария Шарапова раскрыла ключевую сделку, которая обеспечила ей известность

Пятикратная чемпионка турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира россиянка Мария Шарапова поделилась одной из самых выгодных рекламных сделок в своей карьере.

«Крупная сделка не всегда является самой выгодной. После того как я выиграла Уимблдон, компания Motorola предложила моей команде стать лицом бренда. Несмотря на то что они предложили меньше денег, чем другие бренды, моя команда оценила ценность рекламной кампании, которая отлично продемонстрировала мой характер с помощью ставшей знаменитой истории о том, как я безуспешно пытаюсь дозвониться маме с корта после своей первой победы на турнире «Большого шлема».

В то время я не до конца осознавала, насколько важной окажется эта сделка. Оглядываясь назад, понимаю, что это был определяющий момент в моей бизнес-карьере. Это партнёрство обеспечило мне широкую известность благодаря маркетинговой мощи Motorola», — приводит слова Шараповой Business of Fashion.

Шарапова — самая титулованная теннисистка России. За время, проведённое в туре, Мария завоевала 39 титулов WTA (36 — в одиночном разряде), включая пять трофеев на «Шлемах» и один — на Итоговом чемпионате WTA (2004) в одиночном разряде.