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Елена Рыбакина — Ива Йович: во сколько начало, где смотреть матч второго круга AO-2025

Елена Рыбакина — Ива Йович: во сколько начало, где смотреть матч второго круга AO-2025
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Сегодня, 16 января, чемпионка одного турнира «Большого шлема», казахстанская теннисистка Елена Рыбакина сразится со 191-й ракеткой мира американкой Ивой Йович за выход в третий круг Открытого чемпионата Австралии – 2025. Этот поединок начнётся приблизительно в 5:00 мск.

Australian Open (ж). 2-й круг
16 января 2025, четверг. 05:00 МСК
Елена Рыбакина
7
Казахстан
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина
Не начался
1 2 3
         
         
Ива Йович
191
США
Ива Йович
И. Йович

Следить за матчами Australian Open — 2025 можно на портале Eurosport Player (по подписке), а также на каналах Eurosport. В России трансляции будут доступны в тематических группах во «ВКонтакте».

Напомним, Открытый чемпионат Австралии — 2025 проходит с 12 по 26 января. Действующими чемпионами являются первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер и представительница Беларуси лидер рейтинга WTA Арина Соболенко.

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