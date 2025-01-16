Елена Рыбакина — Ива Йович: во сколько начало, где смотреть матч второго круга AO-2025
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Сегодня, 16 января, чемпионка одного турнира «Большого шлема», казахстанская теннисистка Елена Рыбакина сразится со 191-й ракеткой мира американкой Ивой Йович за выход в третий круг Открытого чемпионата Австралии – 2025. Этот поединок начнётся приблизительно в 5:00 мск.
Australian Open (ж). 2-й круг
16 января 2025, четверг. 05:00 МСК
7
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина
Не начался
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191
Ива Йович
И. Йович
Следить за матчами Australian Open — 2025 можно на портале Eurosport Player (по подписке), а также на каналах Eurosport. В России трансляции будут доступны в тематических группах во «ВКонтакте».
Напомним, Открытый чемпионат Австралии — 2025 проходит с 12 по 26 января. Действующими чемпионами являются первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер и представительница Беларуси лидер рейтинга WTA Арина Соболенко.
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