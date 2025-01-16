Хачанов — Диалло: текстовая онлайн-трансляция матча второго круга АО-2025
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В четверг, 16 января, в Мельбурне состоится матч второго круга Открытого чемпионата Австралии – 2025 между российским теннисистом 19-й ракеткой мира Кареном Хачановым и 86-й ракеткой мира канадцем Габриэлем Диалло. Встреча начнётся на ранее 4:30 мск.
Australian Open (м). 2-й круг
16 января 2025, четверг. 04:30 МСК
86
Габриэль Диалло
Г. Диалло
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Карен Хачанов
К. Хачанов
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Карен Хачанов — Габриэль Диалло во втором круге Australian Open — 2025. Счёт личных встреч — 2-0 в пользу Карена Хачанова.
Напомним, Открытый чемпионат Австралии — 2025 пройдёт с 12 по 26 января. Действующими чемпионами являются первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер и представительница Беларуси лидер рейтинга WTA Арина Соболенко.
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