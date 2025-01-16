Хачанов — Диалло: текстовая онлайн-трансляция матча второго круга АО-2025

В четверг, 16 января, в Мельбурне состоится матч второго круга Открытого чемпионата Австралии – 2025 между российским теннисистом 19-й ракеткой мира Кареном Хачановым и 86-й ракеткой мира канадцем Габриэлем Диалло. Встреча начнётся на ранее 4:30 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Карен Хачанов — Габриэль Диалло во втором круге Australian Open — 2025. Счёт личных встреч — 2-0 в пользу Карена Хачанова.

Напомним, Открытый чемпионат Австралии — 2025 пройдёт с 12 по 26 января. Действующими чемпионами являются первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер и представительница Беларуси лидер рейтинга WTA Арина Соболенко.