Джокович ответил Медведеву, как ему удаётся совмещать теннис и семейную жизнь

24-кратный победитель турниров «Большого шлема» сербский теннисист Новак Джокович рассказал, как ему удаётся уделять время семье, участвуя во множестве турниров. Вопрос сербу задал российский теннисист пятая ракетка мира Даниил Медведев в рамках одной из рубрик ATP.

— Как тебе удаётся сохранять баланс между постоянными жертвами ради тенниса и обычной жизнью, семьёй, благополучием за пределами тенниса?

— С тех пор как я стал отцом, главным в жизни для меня были и остаются дети. У меня два маленьких ребёнка. Им 10 и семь лет. Всегда важно иметь надёжный тыл и знать, что, когда ты с семьёй, ты на 100% посвящаешь себя им, и они это чувствуют, — сказал Джокович в интервью ATP.

Сегодня, 15 января, Джокович установил абсолютный рекорд по количеству проведённых матчей на «Шлемах» (430), побив рекорд 20-кратного чемпиона мэйджоров швейцарца Роджера Федерера, который сыграл 429 встреч на ТБШ.