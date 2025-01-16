Лёнер Тин — Даниил Медведев: текстовая онлайн-трансляция матча второго круга АО-2025

В четверг, 16 января, в Мельбурне состоится матч второго круга Открытого чемпионата Австралии – 2025 между российским теннисистом пятой ракеткой мира Даниилом Медведевым и американцем 121-й ракеткой мира Лёнером Тином. Встреча начнётся не ранее 12:30 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Даниил Медведев – Лёнер Тин во втором круге Australian Open — 2025. Теннисисты впервые сыграют друг с другом.

Напомним, Открытый чемпионат Австралии — 2025 пройдёт с 12 по 26 января. Действующими чемпионами являются первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер и представительница Беларуси лидер рейтинга WTA Арина Соболенко.