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Лёнер Тин — Даниил Медведев: текстовая онлайн-трансляция матча второго круга АО-2025

Лёнер Тин — Даниил Медведев: текстовая онлайн-трансляция матча второго круга АО-2025
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В четверг, 16 января, в Мельбурне состоится матч второго круга Открытого чемпионата Австралии – 2025 между российским теннисистом пятой ракеткой мира Даниилом Медведевым и американцем 121-й ракеткой мира Лёнером Тином. Встреча начнётся не ранее 12:30 мск.

Australian Open (м). 2-й круг
16 января 2025, четверг. 12:30 МСК
Лёнер Тин
121
США
Лёнер Тин
Л. Тин
Не начался
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Даниил Медведев
5
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Даниил Медведев – Лёнер Тин во втором круге Australian Open — 2025. Теннисисты впервые сыграют друг с другом.

Напомним, Открытый чемпионат Австралии — 2025 пройдёт с 12 по 26 января. Действующими чемпионами являются первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер и представительница Беларуси лидер рейтинга WTA Арина Соболенко.

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