Лёнер Тин — Даниил Медведев: во сколько начало, где смотреть матч второго круга AO-2025
Поделиться
В четверг, 16 января, в Мельбурне состоится матч второго круга Открытого чемпионата Австралии – 2025 между российским теннисистом пятой ракеткой мира Даниилом Медведевым и американцем 121-й ракеткой мира Лёнером Тином. Встреча начнётся на ранее 12:30 мск.
Australian Open (м). 2-й круг
16 января 2025, четверг. 12:30 МСК
121
Лёнер Тин
Л. Тин
Не начался
|1
|2
|3
|4
|5
|
|
5
Даниил Медведев
Д. Медведев
Следить за матчами Australian Open — 2025 можно на портале Eurosport Player (по подписке), а также на каналах Eurosport. В России трансляции будут доступы в тематических группах во «ВКонтакте».
Напомним, Открытый чемпионат Австралии — 2025 пройдёт с 12 по 26 января. Действующими чемпионами являются первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер и представительница Беларуси лидер рейтинга WTA Арина Соболенко.
Материалы по теме
Комментарии
- 16 января 2025
-
07:46
-
07:45
-
07:43
-
07:30
-
07:23
-
07:00
-
06:51
-
06:47
-
06:00
-
05:48
-
05:23
-
05:14
-
05:09
-
04:46
-
04:45
-
04:33
-
04:27
-
04:06
-
02:00
-
02:00
-
01:30
-
00:44
-
00:30
- 15 января 2025
-
23:30
-
23:28
-
22:31
-
22:10
-
21:41
-
21:29
-
21:20
-
21:10
-
21:09
-
20:42
-
20:00
-
19:37