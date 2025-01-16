Синнер — Скулкейт: во сколько начало, где смотреть матч второго круга AO-2025
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В четверг, 16 января, в Мельбурне состоится матч второго круга Открытого чемпионата Австралии – 2025 между итальянским теннисистом лидером мирового рейтинга Янником Синнером и австралийским теннисистом 173-й ракеткой мира Тристаном Скулкейтом. Встреча начнётся на ранее 11:00 мск.
Australian Open (м). 2-й круг
16 января 2025, четверг. 11:00 МСК
1
Янник Синнер
Я. Синнер
Не начался
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173
Тристан Скулкейт
Т. Скулкейт
Следить за матчами Australian Open — 2025 можно на портале Eurosport Player (по подписке), а также на каналах Eurosport. В России трансляции будут доступы в тематических группах во «ВКонтакте».
Напомним, Открытый чемпионат Австралии — 2025 пройдёт с 12 по 26 января. Действующими чемпионами являются Янник Синнер и представительница Беларуси лидер рейтинга WTA Арина Соболенко.
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