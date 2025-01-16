«Люблю, когда так!» Кузнецова выделила один из самых ярких матчей второго круга АО-2025
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Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема» в женском одиночном разряде Светлана Кузнецова высказалась о победе британского теннисиста Джека Дрейпера во втором круге Australian Open — 2025. Он одолел австралийца Танаси Коккинакиса со счётом 6:7 (3:7), 6:3, 3:6, 7:5, 6:3. В четвёртом сете Дрейпер отыгрался с 3:5.
Australian Open (м). 2-й круг
15 января 2025, среда. 11:20 МСК
18
Джек Дрейпер
Д. Дрейпер
Окончен
3 : 2
|1
|2
|3
|4
|5
|
|6
|3
|7
|6
|
|3
|6
|5
|3
71
Танаси Коккинакис
Т. Коккинакис
«Отличная выдалась игра у Джека Дрейпера и Танаси Коккинакиса — до самого последнего гейма пятого сета было невозможно предугадать исход матча, люблю, когда так! Джек Дрейпер в конце буквально вырвал победу», — написала Кузнецова на своей странице в социальных сетях.
В третьем круге Открытого чемпионата Австралии — 2025 Джек Дрейпер сыграет с австралийцем Александаром Вукичем.
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