«Люблю, когда так!» Кузнецова выделила один из самых ярких матчей второго круга АО-2025

Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема» в женском одиночном разряде Светлана Кузнецова высказалась о победе британского теннисиста Джека Дрейпера во втором круге Australian Open — 2025. Он одолел австралийца Танаси Коккинакиса со счётом 6:7 (3:7), 6:3, 3:6, 7:5, 6:3. В четвёртом сете Дрейпер отыгрался с 3:5.

«Отличная выдалась игра у Джека Дрейпера и Танаси Коккинакиса — до самого последнего гейма пятого сета было невозможно предугадать исход матча, люблю, когда так! Джек Дрейпер в конце буквально вырвал победу», — написала Кузнецова на своей странице в социальных сетях.

В третьем круге Открытого чемпионата Австралии — 2025 Джек Дрейпер сыграет с австралийцем Александаром Вукичем.