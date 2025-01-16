Вероника Кудерметова — Кэти Бултер: онлайн-трансляция матча 2-го круга Australian Open
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16 января пройдёт матч 2-го круга Australian Open — 2025, где российская теннисистка Вероника Кудерметова встретится с представительницей Великобритании Кэти Бултер.
Australian Open (ж). 2-й круг
16 января 2025, четверг. 10:00 МСК
75
Вероника Кудерметова
В. Кудерметова
Не начался
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Кэти Бултер
К. Бултер
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча. Игра начнётся ориентировочно в 9:00 мск.
Отметим, что это первая очная встреча между Кудерметовой и Бултер.
Открытый чемпионат Австралии в женском одиночном разряде проходит с 12 по 25 января. Призовой фонд турнира составляет $ 59,7 млн. Действующей чемпионкой турнира является представительница Беларуси Арина Соболенко, которая в финальном матче прошлого года обыграла представительницу Китая Чжэн Циньвэнь.
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