Вероника Кудерметова — Кэти Бултер: онлайн-трансляция матча 2-го круга Australian Open

16 января пройдёт матч 2-го круга Australian Open — 2025, где российская теннисистка Вероника Кудерметова встретится с представительницей Великобритании Кэти Бултер.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча. Игра начнётся ориентировочно в 9:00 мск.

Отметим, что это первая очная встреча между Кудерметовой и Бултер.

Открытый чемпионат Австралии в женском одиночном разряде проходит с 12 по 25 января. Призовой фонд турнира составляет $ 59,7 млн. Действующей чемпионкой турнира является представительница Беларуси Арина Соболенко, которая в финальном матче прошлого года обыграла представительницу Китая Чжэн Циньвэнь.

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