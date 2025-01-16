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Вероника Кудерметова — Кэти Бултер: онлайн-трансляция матча 2-го круга Australian Open

Вероника Кудерметова — Кэти Бултер: онлайн-трансляция матча 2-го круга Australian Open
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16 января пройдёт матч 2-го круга Australian Open — 2025, где российская теннисистка Вероника Кудерметова встретится с представительницей Великобритании Кэти Бултер.

Australian Open (ж). 2-й круг
16 января 2025, четверг. 10:00 МСК
Вероника Кудерметова
75
Россия
Вероника Кудерметова
В. Кудерметова
Не начался
1 2 3
         
         
Кэти Бултер
25
Великобритания
Кэти Бултер
К. Бултер

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча. Игра начнётся ориентировочно в 9:00 мск.

Отметим, что это первая очная встреча между Кудерметовой и Бултер.

Открытый чемпионат Австралии в женском одиночном разряде проходит с 12 по 25 января. Призовой фонд турнира составляет $ 59,7 млн. Действующей чемпионкой турнира является представительница Беларуси Арина Соболенко, которая в финальном матче прошлого года обыграла представительницу Китая Чжэн Циньвэнь.

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