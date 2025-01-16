Екатерина Александрова в паре с Юань Юэ вышли во второй круг Australian Open — 2025

В ночь с 14 на 15 января мск на проходящем в австралийском Мельбурне Australian Open — 2025 завершился матч первого круга в женском парном разряде между российско-китайским дуэтом Екатериной Александровой и Юань Юэ и парой Катажиной Кавой (Польша) и Кимберли Циммерманн (Бельгия). Встреча закончилась победой Александровой и Юэ в двух сетах — 6:2, 6:1.

Продолжительность матча составила 1 час 22 минуты. Александрова и Юэ ни разу один подали навылет, допустили одну двойную ошибку и реализовали 6 из 23 брейк-пойнтов. Кава и Циммераманн не выполнили ни одного эйса при трёх двойных ошибках и выиграли за матч два брейк-пойнта из четырёх заработанных.

Во втором круге Australian Open — 2025 Александрова и Юэ сыграют с парой Тимя Бабош из Венгрии и американки Николь Меликар-Мартинес.

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