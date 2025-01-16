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Ван Яфань — Дарья Касаткина, результат матча 16 января 2025, счёт 0:2, 2-й круг Australian Open — 2025

Дарья Касаткина вышла в третий круг Australian Open — 2025, повесив «баранку» сопернице
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10-я ракетка мира российская теннисистка Дарья Касаткина вышла в третий круг Открытого чемпионата Австралии — 2025. В матче второго круга 27-летняя россиянка в двух сетах обыграла 64-й номер рейтинга WTA представительницу Китая Ван Яфань. Встреча завершилась со счётом 6:2, 6:0.

Australian Open (ж). 2-й круг
16 января 2025, четверг. 03:05 МСК
Ван Яфань
64
Китай
Ван Яфань
В. Яфань
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
2 		0
6 		6
         
Дарья Касаткина
10
Россия
Дарья Касаткина
Д. Касаткина

Продолжительность встречи составила 1 час 14 минут. За это время Касаткина сделала одну подачу навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала четыре из девяти брейк-пойнтов. На счету китайской спортсменки два эйса, две двойные ошибки и ни одного реализованного брейк-пойнта из семи заработанных.

В следующем круге россиянка встретится с победительницей матча, в котором сойдутся казахстанская теннисистка 23-я ракетка мира Юлия Путинцева и 204-я в рейтинге WTA Чжан Шуай из Китая.

Турнирная сетка Australian Open — 2025
Календарь Australian Open — 2025
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