Дарья Касаткина вышла в третий круг Australian Open — 2025, повесив «баранку» сопернице

10-я ракетка мира российская теннисистка Дарья Касаткина вышла в третий круг Открытого чемпионата Австралии — 2025. В матче второго круга 27-летняя россиянка в двух сетах обыграла 64-й номер рейтинга WTA представительницу Китая Ван Яфань. Встреча завершилась со счётом 6:2, 6:0.
|1
|2
|3
|
|0
|
|6
Продолжительность встречи составила 1 час 14 минут. За это время Касаткина сделала одну подачу навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала четыре из девяти брейк-пойнтов. На счету китайской спортсменки два эйса, две двойные ошибки и ни одного реализованного брейк-пойнта из семи заработанных.
В следующем круге россиянка встретится с победительницей матча, в котором сойдутся казахстанская теннисистка 23-я ракетка мира Юлия Путинцева и 204-я в рейтинге WTA Чжан Шуай из Китая.
- 16 января 2025
-
04:33
-
04:27
-
04:06
-
02:00
-
02:00
-
01:30
-
00:44
-
00:30
- 15 января 2025
-
23:30
-
23:28
-
22:31
-
22:10
-
21:41
-
21:29
-
21:20
-
21:10
-
21:09
-
20:42
-
20:00
-
19:37
-
19:26
-
19:12
-
19:09
-
19:00
-
18:50
-
18:40
-
18:00
-
17:46
-
17:27
-
17:19
-
17:08
-
16:45
-
16:26
-
16:13
-
16:00