Дарья Касаткина вышла в третий круг Australian Open — 2025, повесив «баранку» сопернице

10-я ракетка мира российская теннисистка Дарья Касаткина вышла в третий круг Открытого чемпионата Австралии — 2025. В матче второго круга 27-летняя россиянка в двух сетах обыграла 64-й номер рейтинга WTA представительницу Китая Ван Яфань. Встреча завершилась со счётом 6:2, 6:0.

Продолжительность встречи составила 1 час 14 минут. За это время Касаткина сделала одну подачу навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала четыре из девяти брейк-пойнтов. На счету китайской спортсменки два эйса, две двойные ошибки и ни одного реализованного брейк-пойнта из семи заработанных.

В следующем круге россиянка встретится с победительницей матча, в котором сойдутся казахстанская теннисистка 23-я ракетка мира Юлия Путинцева и 204-я в рейтинге WTA Чжан Шуай из Китая.

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