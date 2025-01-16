Ястремская отдала лишь гейм и за 52 минуты вышла в третий круг Australian Open

Украинская теннисистка Даяна Ястремская вышла в третий круг Australian Open — 2025, разгромив представительницу Черногории Данку Ковинич со счётом 6:0, 6:1.
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Продолжительность встречи составила 52 минуты. За это время Ястремская сделала три подачи навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала шесть из семи брейк-пойнтов. На счету Ковинич два эйса и одна двойная ошибка.
В следующем круге Ястремская сыграет с победителем пары Елена Рыбакина (Казахстан) — Ива Йович (США).
Открытый чемпионат Австралии в женском одиночном разряде проходит с 12 по 25 января. Призовой фонд турнира составляет $ 59,7 млн. Действующей чемпионкой турнира является представительница Беларуси Арина Соболенко, которая в финальном матче прошлого года обыграла представительницу Китая Чжэн Циньвэнь.
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