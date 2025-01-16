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Ястремская отдала лишь гейм и за 52 минуты вышла в третий круг Australian Open

Ястремская отдала лишь гейм и за 52 минуты вышла в третий круг Australian Open
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Украинская теннисистка Даяна Ястремская вышла в третий круг Australian Open — 2025, разгромив представительницу Черногории Данку Ковинич со счётом 6:0, 6:1.

Australian Open (ж). 2-й круг
16 января 2025, четверг. 03:10 МСК
Данка Ковинич
1289
Черногория
Данка Ковинич
Д. Ковинич
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
0 		1
6 		6
         
Даяна Ястремская
33
Украина
Даяна Ястремская
Д. Ястремская

Продолжительность встречи составила 52 минуты. За это время Ястремская сделала три подачи навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала шесть из семи брейк-пойнтов. На счету Ковинич два эйса и одна двойная ошибка.

В следующем круге Ястремская сыграет с победителем пары Елена Рыбакина (Казахстан) — Ива Йович (США).

Открытый чемпионат Австралии в женском одиночном разряде проходит с 12 по 25 января. Призовой фонд турнира составляет $ 59,7 млн. Действующей чемпионкой турнира является представительница Беларуси Арина Соболенко, которая в финальном матче прошлого года обыграла представительницу Китая Чжэн Циньвэнь.

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