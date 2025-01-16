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Онс Жабер — Мария-Камила Осорио-Серрано, результат матча 16 января 2025, счёт 2:0, 2-й круг Australian Open — 2025

Онс Жабер вышла в третий круг Australian Open — 2025
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Бывшая вторая ракетка мира, ныне 39-я в рейтинге WTA представительница Туниса Онс Жабер вышла в третий круг Открытого чемпионата Австралии — 2025. В матче второго круга 30-летняя спортсменка в двух сетах обыграла представительницу Колумбии Марию-Камилу Осорио-Серрано (59-я ракетка мира). Встреча завершилась со счётом 7:5, 6:3.

Australian Open (ж). 2-й круг
16 января 2025, четверг. 03:05 МСК
Онс Жабер
39
Тунис
Онс Жабер
О. Жабер
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 		6
5 		3
         
Мария-Камила Осорио-Серрано
59
Колумбия
Мария-Камила Осорио-Серрано
М. Осорио-Серрано

Продолжительность встречи составила 1 час 36 минут. За это время Жабер сделала одну подачу навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала пять из девяти брейк-пойнтов. На счету колумбийской спортсменки ни одного эйса, пять двойных ошибок и два реализованных брейк-пойнта из восьми заработанных.

В следующем круге туниска встретится с победительницей матча, в котором сойдутся американская теннисистка восьмая ракетка мира Эмма Наварро и 108-я в рейтинге WTA Ван Сиюй из Китая.

Турнирная сетка Australian Open — 2025
Календарь Australian Open — 2025
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