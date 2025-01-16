Онс Жабер вышла в третий круг Australian Open — 2025

Бывшая вторая ракетка мира, ныне 39-я в рейтинге WTA представительница Туниса Онс Жабер вышла в третий круг Открытого чемпионата Австралии — 2025. В матче второго круга 30-летняя спортсменка в двух сетах обыграла представительницу Колумбии Марию-Камилу Осорио-Серрано (59-я ракетка мира). Встреча завершилась со счётом 7:5, 6:3.
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Продолжительность встречи составила 1 час 36 минут. За это время Жабер сделала одну подачу навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала пять из девяти брейк-пойнтов. На счету колумбийской спортсменки ни одного эйса, пять двойных ошибок и два реализованных брейк-пойнта из восьми заработанных.
В следующем круге туниска встретится с победительницей матча, в котором сойдутся американская теннисистка восьмая ракетка мира Эмма Наварро и 108-я в рейтинге WTA Ван Сиюй из Китая.
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