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Швёнтек разгромила Шрамкову во втором круге Australian Open

Швёнтек разгромила Шрамкову во втором круге Australian Open
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Польская теннисистка Ига Швёнтек вышла в третий круг Australian Open — 2025. В матче второго круга она обыграла представительницу Словакии Ребекку Шрамкову со счётом 6:0, 6:2.

Australian Open (ж). 2-й круг
16 января 2025, четверг. 03:45 МСК
Ребекка Шрамкова
49
Словакия
Ребекка Шрамкова
Р. Шрамкова
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
0 		2
6 		6
         
Ига Швёнтек
2
Польша
Ига Швёнтек
И. Швёнтек

Продолжительность встречи составила 1 часа 1 минуту. За это время Швёнтек сделала две подачи навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала пять из шести брейк-пойнтов. На счету Шрамковой четыре двойные ошибки.

В следующем круге Швёнтек сыграет с победителем пары Эмма Радукану (Великобритания) — Аманда Анисимова (США).

Открытый чемпионат Австралии в женском одиночном разряде проходит с 12 по 25 января. Призовой фонд турнира составляет $ 59,7 млн. Действующей чемпионкой турнира является представительница Беларуси Арина Соболенко, которая в финальном матче прошлого года обыграла представительницу Китая Чжэн Циньвэнь.

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