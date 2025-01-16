Швёнтек разгромила Шрамкову во втором круге Australian Open

Польская теннисистка Ига Швёнтек вышла в третий круг Australian Open — 2025. В матче второго круга она обыграла представительницу Словакии Ребекку Шрамкову со счётом 6:0, 6:2.

Продолжительность встречи составила 1 часа 1 минуту. За это время Швёнтек сделала две подачи навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала пять из шести брейк-пойнтов. На счету Шрамковой четыре двойные ошибки.

В следующем круге Швёнтек сыграет с победителем пары Эмма Радукану (Великобритания) — Аманда Анисимова (США).

Открытый чемпионат Австралии в женском одиночном разряде проходит с 12 по 25 января. Призовой фонд турнира составляет $ 59,7 млн. Действующей чемпионкой турнира является представительница Беларуси Арина Соболенко, которая в финальном матче прошлого года обыграла представительницу Китая Чжэн Циньвэнь.

События 2024 года в теннисе