Хуркач неожиданно проиграл Кецмановичу и вылетел с Australian Open

17-я ракетка мира поляк Хуберт Хуркач неожиданно проиграл 51-й ракетке мира сербу Миомиру Кецмановичу во втором круге Australian Open — 2025 со счётом 4:6, 4:6, 2:6.
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Продолжительность встречи составила 1 час 48 минут. За это время Хуркач сделал 14 подач навылет, допустил шесть двойных ошибок и реализовал пять из шести брейк-пойнтов. На счету Кецмановича шесть эйсов и 4 реализованных брейк-пойнта из 11.
В следующем круге серб встретится с победителем пары Маттео Берреттини (Италия) – Хольгер Руне (Дания).
Открытый чемпионат Австралии в мужском одиночном разряде проходит с 12 по 26 января. Призовой фонд турнира составляет $ 59,7 млн. Действующим чемпионом турнира является итальянец Янник Синнер, который в финальном матче прошлого года обыграл россиянина Даниила Медведева.
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