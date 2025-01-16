Радукану обыграла Анисимову и встретится со Швёнтек в третьем круге Australian Open

Британская теннисистка Эмма Радукану обыграла американку Аманду Анисимову во втором круге Australian Open — 2025 со счётом 6:3, 7:5.

Продолжительность встречи составила 1 часа 50 минут. За это время Радукану допустила пять двойных ошибок и реализовала 8 из 10 брейк-пойнтов. На счету Анисимовой два эйса, семь двойных ошибок и 5 реализованных брейк-пойнтов из 13.

В следующем круге Радукану представительницей Польши Игой Швёнтек.

Открытый чемпионат Австралии в женском одиночном разряде проходит с 12 по 25 января. Призовой фонд турнира составляет $ 59,7 млн. Действующей чемпионкой турнира является представительница Беларуси Арина Соболенко, которая в финальном матче прошлого года обыграла представительницу Китая Чжэн Циньвэнь.

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