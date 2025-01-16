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Новак Джокович повторил редкое достижение, ранее покорявшееся только Серене Уильямс

Новак Джокович повторил редкое достижение, ранее покорявшееся только Серене Уильямс
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24-кратный победитель турниров «Большого шлема», седьмая ракетка рейтинга сербский спортсмен Новак Джокович после победы во втором круге Australian Open над Жайме Фария (3:1) стал вторым теннисистом, выигравшим в 150 встречах на ТБШ в одиночном разряде после достижения 30-летнего возраста.

Australian Open (м). 2-й круг
15 января 2025, среда. 06:15 МСК
Новак Джокович
7
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович
Окончен
3 : 1
1 2 3 4 5
             
6 		6 4 6 6
1 		7 7 3 2
             
Жайме Фария
125
Португалия
Жайме Фария
Ж. Фария

Первой смогла достичь этой отметки экс-первая ракетка мира (ныне 320) 43-летняя американская теннисистка Серена Уильямс.

Напомним, ранее стало известно, что Джокович установил абсолютный рекорд по количеству проведённых матчей на «Шлемах». Он побил рекорд 20-кратного чемпиона мэйджоров швейцарца Роджера Федерера.

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