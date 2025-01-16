Новак Джокович повторил редкое достижение, ранее покорявшееся только Серене Уильямс

24-кратный победитель турниров «Большого шлема», седьмая ракетка рейтинга сербский спортсмен Новак Джокович после победы во втором круге Australian Open над Жайме Фария (3:1) стал вторым теннисистом, выигравшим в 150 встречах на ТБШ в одиночном разряде после достижения 30-летнего возраста.

Первой смогла достичь этой отметки экс-первая ракетка мира (ныне 320) 43-летняя американская теннисистка Серена Уильямс.

Напомним, ранее стало известно, что Джокович установил абсолютный рекорд по количеству проведённых матчей на «Шлемах». Он побил рекорд 20-кратного чемпиона мэйджоров швейцарца Роджера Федерера.