Новак Джокович повторил редкое достижение, ранее покорявшееся только Серене Уильямс
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24-кратный победитель турниров «Большого шлема», седьмая ракетка рейтинга сербский спортсмен Новак Джокович после победы во втором круге Australian Open над Жайме Фария (3:1) стал вторым теннисистом, выигравшим в 150 встречах на ТБШ в одиночном разряде после достижения 30-летнего возраста.
Australian Open (м). 2-й круг
15 января 2025, среда. 06:15 МСК
7
Новак Джокович
Н. Джокович
Окончен
3 : 1
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|3
|4
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|6 4
|6
|6
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|7 7
|3
|2
125
Жайме Фария
Ж. Фария
Первой смогла достичь этой отметки экс-первая ракетка мира (ныне 320) 43-летняя американская теннисистка Серена Уильямс.
Напомним, ранее стало известно, что Джокович установил абсолютный рекорд по количеству проведённых матчей на «Шлемах». Он побил рекорд 20-кратного чемпиона мэйджоров швейцарца Роджера Федерера.
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