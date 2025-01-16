Юлия Путинцева вышла в третий круг Australian Open — 2025, где встретится с Касаткиной

23-я ракетка мира казахстанская теннисистка Юлия Путинцева уверенно обыграла 204-ю ракетку рейтинга китайскую спортсменку Чжан Шуай во втором круге турнира Australian Open со счётом 6:2, 6:1.

Матч продолжался 1 час 2 минуты. Путинцева сделала три подачи навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала четыре брейк-пойнта из пяти. На счету её соперницы ни одного эйса, ни одной двойной ошибки и один реализованный брейк-пойнт. В следующем круге Путинцева встретится с россиянкой Дарьей Касаткиной.

Напомним, Australian Open — 2025 в одиночном разряде проходит с 12 по 26 января. Действующей чемпионкой среди женщин является белорусская теннисистка Арина Соболенко.