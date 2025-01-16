Юлия Путинцева вышла в третий круг Australian Open — 2025, где встретится с Касаткиной
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23-я ракетка мира казахстанская теннисистка Юлия Путинцева уверенно обыграла 204-ю ракетку рейтинга китайскую спортсменку Чжан Шуай во втором круге турнира Australian Open со счётом 6:2, 6:1.
Australian Open (ж). 2-й круг
16 января 2025, четверг. 04:45 МСК
23
Юлия Путинцева
Ю. Путинцева
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|1
204
Чжан Шуай
Ч. Шуай
Матч продолжался 1 час 2 минуты. Путинцева сделала три подачи навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала четыре брейк-пойнта из пяти. На счету её соперницы ни одного эйса, ни одной двойной ошибки и один реализованный брейк-пойнт. В следующем круге Путинцева встретится с россиянкой Дарьей Касаткиной.
Напомним, Australian Open — 2025 в одиночном разряде проходит с 12 по 26 января. Действующей чемпионкой среди женщин является белорусская теннисистка Арина Соболенко.
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