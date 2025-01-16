Ига Швёнтек — третья теннисистка в истории по проценту сетов, выигранных под ноль
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Вторая ракетка мира польская теннисистка Ига Швёнтек является третьим игроком за всю историю тенниса в Открытой эре по проценту сетов, выигранных со счётом 6:0, в женском одиночном разряде (среди спортсменок, сыгравших не менее 100 сетов), сообщает OptaAce.
Australian Open (ж). 2-й круг
16 января 2025, четверг. 03:45 МСК
49
Ребекка Шрамкова
Р. Шрамкова
Окончен
0 : 2
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2
Ига Швёнтек
И. Швёнтек
По данным источника, после победы Швёнтек над 49-й в рейтинге WTA Ребеккой Шрамковой в матче второго круга Australian Open — 2025 (6:0, 6:2) процент выигранных Игой всухую сетов составил 11,9% от общего количества. Сообщается, что полька уступает по этому показателю только двум теннисисткам в истории Открытой эры — Маргарет Корт и Крис Эверт.
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