Елена Рыбакина вышла в третий круг Australian Open — 2025

Седьмая ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина уверенно обыграла 191-ю ракетку рейтинга американскую спортсменку Иву Йович во втором круге турнира Australian Open со счётом 6:0, 6:3.

Матч продолжался 1 час 20 минут. Рыбакина сделала четыре подачи навылет, допустила пять двойных ошибок и реализовала 5 брейк-пойнтов из 11. На счету её соперницы ни одного эйса, две двойных ошибки и один реализованный брейк-пойнт из четырёх. В следующем круге Рыбакина встретится с Даяной Ястремской.

Напомним, Australian Open — 2025 в одиночном разряде проходит с 12 по 26 января. Действующей чемпионкой среди женщин является белорусская теннисистка Арина Соболенко.