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Елена Рыбакина вышла в третий круг Australian Open — 2025

Елена Рыбакина вышла в третий круг Australian Open — 2025
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Седьмая ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина уверенно обыграла 191-ю ракетку рейтинга американскую спортсменку Иву Йович во втором круге турнира Australian Open со счётом 6:0, 6:3.

Australian Open (ж). 2-й круг
16 января 2025, четверг. 05:25 МСК
Елена Рыбакина
7
Казахстан
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
0 		3
         
Ива Йович
191
США
Ива Йович
И. Йович

Матч продолжался 1 час 20 минут. Рыбакина сделала четыре подачи навылет, допустила пять двойных ошибок и реализовала 5 брейк-пойнтов из 11. На счету её соперницы ни одного эйса, две двойных ошибки и один реализованный брейк-пойнт из четырёх. В следующем круге Рыбакина встретится с Даяной Ястремской.

Напомним, Australian Open — 2025 в одиночном разряде проходит с 12 по 26 января. Действующей чемпионкой среди женщин является белорусская теннисистка Арина Соболенко.

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