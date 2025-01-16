Елена Рыбакина вышла в третий круг Australian Open — 2025
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Седьмая ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина уверенно обыграла 191-ю ракетку рейтинга американскую спортсменку Иву Йович во втором круге турнира Australian Open со счётом 6:0, 6:3.
Australian Open (ж). 2-й круг
16 января 2025, четверг. 05:25 МСК
7
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|3
191
Ива Йович
И. Йович
Матч продолжался 1 час 20 минут. Рыбакина сделала четыре подачи навылет, допустила пять двойных ошибок и реализовала 5 брейк-пойнтов из 11. На счету её соперницы ни одного эйса, две двойных ошибки и один реализованный брейк-пойнт из четырёх. В следующем круге Рыбакина встретится с Даяной Ястремской.
Напомним, Australian Open — 2025 в одиночном разряде проходит с 12 по 26 января. Действующей чемпионкой среди женщин является белорусская теннисистка Арина Соболенко.
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