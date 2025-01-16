38-летний Монфис вышел в третий круг Australian Open, где может сыграть с Фрицем

41-я ракетка мира французский теннисист Гаэль Монфис обыграл 101-ю ракетке рейтинга немецкого спортсмена Даниэля Альтмайера во втором круге турнира Australian Open со счётом 7:5, 6:3, 7:6 (7:3).

Матч продолжался 2 часа 19 минут. Монфис сделал 12 подач навылет, допустил восемь двойных ошибок и реализовал 5 брейк-пойнтов из 10. На счету его соперника четыре эйса, две двойных ошибки и три реализованных брейк-пойнта из пяти. В следующем круге Монфис встретится с победителем пары Тейлор Фриц — Кристьян Гарин.

Напомним, Australian Open — 2025 в одиночном разряде проходит с 12 по 26 января. Действующим чемпионам среди мужчин является первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер, обыгравший россиянина Даниила Медведева в финале.